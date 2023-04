Festa della Liberazione, il 25 aprile a Napoli aperti Maschio Angioino, Pan e altri musei Festa della Liberazione, il 25 aprile 2023 aperti Castel Nuovo, Palazzo delle Arti di Napoli, Complesso di San Domenico Maggiore e altri musei. Ancora chiuso Castel dell’Ovo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, resteranno aperti diversi musei e complessi in tutta Napoli, che per l'occasione del ponte si riempirà di turisti e non solo. Lo ha comunicato il Comune di Napoli stesso: da Palazzo San Giacomo, infatti, è arrivata la conferma a quello che era nell'aria già da tempo. Resteranno dunque aperti, tra gli altri, il Maschio Angioino (id est, Castel Nuovo) dalle 9 alle 18.30, il Palazzo delle Arti di Napoli dalle 9.30 alle 20, ed il Complesso di San Domenico Maggiore fino alle 20. Aperti con ingresso gratuito anche i musei statali, come il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che dalle 9 aprirà regolarmente i battenti.

Resteranno chiusi, invece, il Complesso Monumentale dell'Annunziata e la Chiesa di San Severo al Pendino. Stessa sorte per Castel dell'Ovo, ma qui non c'è alcuna sorpresa: già da tempo lo storico castello che sorge sull'antico isolotto di Megaride è infatti chiuso al pubblico per lavori di manutenzione, e non è chiaro quando riaprirà al pubblico visto che a marzo i lavori non erano neppure ancora iniziati. In provincia, si prevedono tantissimi turisti soprattutto nei parchi archeologici, come ad Ercolano e Pompei, aperti per l'occasione. Ma anche nel Salernitano, dove a Paestum si preannunciano numeri da record. L'unica incognita riguarda il meteo: domani su Napoli e la Campania sono attese nuvole e piogge un po' ovunque, che potrebbero scoraggiare in molti a tentare le gite fuori porta. In ogni caso, per i tanti turisti che sono già arrivati in città in concomitanza del fine settimana, difficilmente cambieranno i programmi.