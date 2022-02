Festa abusiva di nozze sulle Rampe Sant’Antonio a Posillipo, i piatti sporchi lasciati sul belvedere La strada di Posillipo, rinomata per il belvedere sul Golfo, bloccata da una coda di decine di auto e ridotta poi ad un porcile. Lasciata l’intera tavolata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Festa abusiva per la promessa di nozze sulle Rampe Sant'Antonio a Posillipo nel weekend. La strada, rinomata per il belvedere sul Golfo di Napoli, bloccata da una coda con decine di auto e ridotta poi ad un porcile. I partecipanti hanno lasciato la tavolata con i piatti e i bicchieri sporchi. A denunciarlo il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della Municipalità I Lorenzo Pascucci, di EuropaVerde, che hanno raccolto la segnalazione di alcuni cittadini.

La strada di Posillipo bloccata dalle auto

"Lo scorso fine settimana – scrive Borrelli – qualcuno ha deciso di trasformare le Rampe di Sant'Antonio a Posillipo in una sorta di locale privato per festeggiare con buffet, su tavole improvvisate ed imbandite, palloncini, tappeti rossi e luci una richiesta di matrimonio trasformando il sito in una discarica. Continuiamo a ripetere che il by-night deve essere regolamentato e delocalizzato lì dove può essere monitorato e dove non si creino problemi e disagi ai residenti. Questo va fatto anche per il bene di chi le regole le ha sempre rispettate. Oltre alla questione movida, qui si parla di senso civico che è totalmente assente in tante persone che riducono in pattumiere aree bellissime, posti incantevoli della loro stessa città. Organizzare promesse di matrimonio in modo abusivo lasciando il belvedere in condizioni ignobili è da veri zozzosi che non amano la città e il prossimo. Se queste persone non provano vergogna e non si ravvedono allora dovrebbero essere rieducate e punite in maniera esemplare, altrimenti questo scempio e questa baraonda peggioreranno sempre di più, e già ora siamo a livelli inaccettabili".