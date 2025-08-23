Festa abusiva con 300 persone in un agriturismo, scoperti lavoratori minorenni e carenze igieniche: scatta il sequestro

I carabinieri hanno scoperto una festa abusiva con 300 partecipanti in un agriturismo a Benevento: durante i controlli sono state riscontrate carenze anche carenze igieniche e lavoratori minorenni in nero; sequestrati cibo e l’intera struttura; tre persone denunciate.

Un vaso di Pandora quello aperto dai carabinieri grazie a una festa abusiva, che ha portato alla scoperta di numerose irregolarità. È quanto accaduto nella serata di ieri, venerdì 22 agosto, a Benevento, dove i carabinieri della locale compagnia – con il supporto della Polizia Municipale – hanno scoperto una festa abusiva con 300 partecipanti che si stava svolgendo in un agriturismo della città.

Carenze igieniche e lavoratori in nero: sequestrati cibo e locale, 3 denunce

E così, naturalmente, sono scattati controlli approfonditi sulla struttura, durante i quali i militari dell'Arma hanno riscontrato la presenza di un lavoratore minorenne impiegato in nero, nonché irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. Contestualmente, operatori dell'Asl di Benevento, intervenuti anch'essi sul posto, hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie che hanno fatto scattare l'immediata cessazione dell'attività di ristorazione e portato al sequestro di 50 chili di cibo, sprovvisti delle indicazioni di tracciabilità.

Pertanto, al termine delle operazioni, l'intera struttura utilizzata per l'evento abusivo, un'area di circa 600 metri quadri, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Inoltre, la titolare del locale e due organizzatori della festa sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate.