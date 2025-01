video suggerito

Festa abusiva con 200 persone in 90 metri quadrati: sequestrato locale a Napoli La Polizia Municipale ha sequestrato un locale in salita Scudillo, a Napoli: era in corso una festa con oltre 200 persone senza autorizzazioni e in assenza di agibilità. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Duecento persone già dentro, altre ancora in fila, per uno spazio di appena 90 metri quadrati. È la situazione che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Municipale ieri sera, 26 gennaio, mentre erano impegnati in una ispezione presso un locale di salita Scudillo, nella zona dei Colli Aminei, a Napoli. Stop alla festa, e il controllo si è concluso con il sequestro della struttura e i partecipanti alla serata sono stati fatti uscire.

L'intervento, effettuato dagli agenti della Unità Operativa Stella, è scattato a seguito di una segnalazione. Al loro arrivo i poliziotti hanno appurato che era in corso una festa con musica: erano presenti casse, amplificatore e consolle per dj. L'evento era già cominciato e nella sala erano presenti 214 persone; altre non erano ancora entrate, erano in fila all'esterno. Il titolare del locale è stato identificato ed è emerso che non era in possesso dei titoli autorizzativi per la festa in corso.

Altre irregolarità sono emerse esaminando la documentazione relativa alla struttura, anche sotto il profilo della sicurezza per le stesse persone che stavano partecipando all'evento: non c'era la certificazione di agibilità ed era evidentemente troppo piccola per il numero di persone che stava ospitando; non erano, infine, presenti le indicazioni sulle uscite di sicurezza. L'evento è stato quindi immediatamente sospeso e, gradatamente, i presenti sono stati fatti uscire; il locale è stato sequestrato è il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria.