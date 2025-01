Ferrovie dello Stato assume a Napoli: i requisiti richiesti e come candidarsi

video suggerito

FSI, per il gruppo Italferr Spa, ricerca Project Engineer anche per la sede di Napoli: quali sono i requisiti richiesti e come candidarsi per il colloquio.

A cura di Valerio Papadia

Ferrovie dello Stato Italiane cerca personale anche a Napoli. FSI, infatti, ricerca in tutta Italia dei Project Engineer per il gruppo Italferr Spa, anche per la sede di Napoli. Ferrovie dello Stato specifica che, gli assunti, verranno inseriti nella Direzione Operativa, per svolgere le seguenti mansioni:

Supportare le attività di coordinamento, pianificazione, monitoraggio e controllo di tutte le fasi dell'investimento ferroviario dalla progettazione alla messa in servizio, dunque comprese le fasi autorizzative e realizzative;

Supportare nel coordinamento delle diverse discipline specialistiche coinvolte nelle attività di progettazione, di verifica della progettazione esecutiva sviluppata dagli appaltatori, di supporto alle direzioni lavori;

Gestire e monitorare l'avanzamento fisico dei progetti;

Interfacciarsi con le altre figure del team di commessa (PM, DL, tec.), con la committenza, con gli appaltatori, con enti e altri stakeholder;

Gestire la documentazione di progetto.

Come candidarsi e i requisiti richiesti

Chiunque fosse interessato all'opportunità lavorativa di Ferrovie dello Stato Italiane, può candidarsi sul sito ufficiale del gruppo FSI entro il 24 febbraio 2025. Sul sito dell'azienda di trasporti vengono specificati anche i requisiti richiesti per inoltrare la propria candidatura:

Laurea Magistrale in Ingegneria;

Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo, preferibilmente nel settore ferroviario o nel settore di opere pubbliche;

Conoscenza delle metodologie e degli standard di progettazione nel settore civile e preferibilmente anche impiantistico;

Conoscenza della normativa sui lavori pubblici;

Conoscenza strumenti di pianificazione (GANTT) e/o monitoraggio/gestione progettazioni;

Costituisce titolo preferenziale un'esperienza pregressa nel ruolo e la conoscenza della progettazione BIM;

Ottima conoscenza pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excel).