Fermi i Centri per l'Impiego di Napoli: "Personale aggredito, bloccate le prenotazioni da 10 giorni" Sospese le prenotazioni degli appuntamenti nei Centri per l'Impiego di Napoli e provincia, dopo aggressioni e ressa agli sportelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono bloccate da 10 giorni le prenotazioni nei Centri per l'Impiego di Napoli e provincia. Dal 29 agosto scorso, infatti, il portale online per presentare una richiesta di appuntamento è stato sospeso e si stanno lavorando solo le prenotazioni già fatte prima di quella data. Una situazione che sta creando non pochi disagi per i cittadini di tutte le età che si rivolgono ai Cpi: giovani alla ricerca di un primo impiego, disoccupati, licenziati che cercando di essere ricollocati.

Ressa agli sportelli dei Cpi per l'Assegno di Inclusione

Ma cosa è successo? A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, la decisione sarebbe stata assunta dalla Regione Campania per motivi di ordine pubblico e sicurezza, dopo un confronto con la Prefettura e la Questura di Napoli. I Cpi, infatti, sarebbero stati invasi da persone percettori dell'Assegno di Inclusione (Adi) – il contributo che ha sostituito l'ex Reddito di Cittadinanza dallo scorso gennaio – con lunghe code fin dal mattino, resse agli sportelli e aggressioni al personale.

La procedura per l'Adi, infatti, prevede un controllo periodico dei requisiti e dell'occupazione. Nel caso questi scadano, bisogna recarsi al Cpi per firmare un nuovo Patto per il Lavoro. Da qui, un vero e proprio assalto, con forti tensioni sia con il personale che con gli abitanti della zona, che si è registrato in questi mesi agli sportelli, in particolare di Comuni popolosi, come Napoli e Giugliano in Campania.

Sospese le prenotazioni ai Cpi

La decisione di Palazzo Santa Lucia è arrivata a sorpresa, comunicata con un messaggio pubblicato sul sito web:

Per potersi recare al Centro per l’Impiego è necessario prenotare un appuntamento attraverso il sistema di prenotazione on line “Agenda appuntamenti” disponibile su Cliclavoro Campania dopo aver effettuato l’accesso con SPID. I servizi presso i Centri per l’Impiego sono quindi accessibili solo tramite appuntamento.

E aggiunge:

SOSPENSIONE PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI CPI NAPOLI E PROVINCIA Si informa l'utenza che dal giorno giovedì 29 agosto 2024, e fino a nuove determinazioni, è sospeso il sistema di prenotazione degli appuntamenti da parte dei Cittadini, fermo restando gli appuntamenti già fissati, per tutti i Centri per l'Impiego di Napoli e Provincia.

Venanzoni: "Grandi disagi per stop prenotazioni Cpi"

Sulla vicenda interviene il consigliere regionale Diego Venanzoni (De Luca Presidente):

Dal 29 agosto il sistema di prenotazione degli appuntamenti dei Centri per l’impiego da parte dei cittadini è sospeso fino a nuova determinazione, non consentendo, dunque, l’accesso ai servizi utili per attività amministrative necessarie come l’iscrizione alle liste di mobilità, il rilascio dei documenti di disoccupazione, la dichiarazione di immediata disponibilità e tanto, tantissimo altro.

E conclude:

Eppure gli sforzi della regione Campania per rilanciare i nostri CPI sono stati davvero notevoli. Un vero e proprio caos ed un enorme limite ed il perdurare di questa sospensione potrebbe causare conseguenze negative a lungo termine a discapito dei cittadini. I motivi di questa sospensione non sono chiari ma è chiaro che è necessario rimediare celermente affinché questo momentaneo disagio non possa, come una bomba, esplodere e minare gli equilibri tra i centri per l’impiego cittadini e della provincia di Napoli.