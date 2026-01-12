Fermato in strada, si scaglia contro i poliziotti: con sé aveva coltelli e tirapugni

Immagine di repertorio

Fermato in strada da alcuni poliziotti, si scaglia contro di loro: addosso aveva droga, tirapugni e coltelli. La vicenda è accaduta a Casal di Principe, nel Casertano. L'uomo è stato denunciato e dovrà ora rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di oggetti atti ad offendere. Il tutto è accaduto la scorsa sera, dopo un intervento della Polizia di Stato allertata da alcuni residenti di Casal di Principe.

Alla centrale della Polizia di Stato era arrivata infatti una segnalazione per una persona in evidente stato di alterazione sulla pubblica via: all'arrivo, gli agenti hanno trovato un uomo di origini nigeriane, che simulava esercizi fisici in strada. Quando l'uomo ha visto la pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe, ha iniziato ad inveire contro di loro, per iniziare a dimenarsi e scagliarsi contro di loro: gli agenti così hanno dovuto immobilizzarlo, ma nella breve colluttazione nata, uno degli agenti è caduto al suolo, riportando una contusione al ginocchio ed una frattura al dito della mano. Alla fine, l'uomo è stato bloccato: sottoposto a perquisizione, addosso gli agenti di Polizia hanno rinvenuto dieci involucri di sostanza stupefacente, in particolare hashish, per un totale di circa 40 grammi, ma anche un tirapugni in metallo e tre coltelli senza manico. Per lui, dunque, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di oggetti atti ad offendere.