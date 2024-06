video suggerito

Fermato con oltre 50mila euro di crocchette per cani e gatti rubate in provincia di Napoli Un 46enne fermato a Cimitile a bordo di un furgoncino con oltre 50mila euro di crocchette per cani e gatti: erano state rubate da ignoti pochi giorni prima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Oltre 50mila euro di crocchette per cani e gatti a bordo di un furgone: tutta merce che era stata rubata pochi giorni fa a Nola e ritrovata su un furgone guidato da un 46enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine e che ora dovrà rispondere di ricettazione, mentre gli inquirenti stanno cercando di risalire agli autori del furto originario. Il furgoncino fermato era a Cimitile, non distante da Nola.

Il 46enne era alla guida di un Fiat Iveco, quando è incappato in un controllo dei carabinieri, che gli hanno chiesto cosa stesse trasportando. L'uomo però si è subito agitato, ed ha iniziato a dire una serie di scuse che hanno insospettito i militari dell'Arma, che hanno verificato cosa stesse effettivamente trasportando: nel retro hanno trovato così 2.624 confezioni di mangime per cani e gatti, dal valore di oltre 50mila euro e senza alcuna bolla di accompagnamento. A quel punto, i controlli si sono estesi ulteriormente, e nonostante i tentativi del 46enne di fornire una giustificazione, alla fine i militari dell'Arma hanno scoperto che si trattasse di confezioni rubate lo scorso 11 giugno a Nola. E così per il 46enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, è scattata la denuncia per ricettazione, mentre il furgone è stato sequestrato. Tutte le confezioni di crocchette sono state restituite al legittimo proprietario, mentre ora è caccia agli autori del furto: i carabinieri stanno cercando di capire come l'uomo denunciato sia entrato in possesso della merce rubata appena pochi giorni prima e poco distante dal luogo in cui è stato fermato in maniera casuale per un controllo.