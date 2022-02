Fermati due calciatori della primavera della Salernitana: sono accusati di scippo Due minorenni fermati per scippo a Salerno: secondo quanto appreso da Fanpage.it si tratterebbe di due calciatori della Primavera della Salernitana.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due calciatori della Salernitana Primavera, entrambi napoletani, sarebbero in stato di fermo per uno scippo avvenuto nel capoluogo di Salerno. I due, minorenni, sarebbero stati fermati dalla Squadra Mobile di Salerno. Non sono state rese note le generalità dei due giovani fermati, ma secondo fonti di Fanpage.it si tratterebbe di due calciatori originari della provincia partenopea, ed entrambi in forza alla formazione giovanile della Salernitana.

L'episodio sarebbe accaduto questa mattina, nei pressi del quartiere Carmine di Salerno: all'uscita della sede locale della posta, riferiscono fonti vicine a Fanpage.it, due persone a bordo di un Sh nero hanno scippato un'anziana, per poi scappare via. Poco dopo la Squadra Mobile ha fermato i due giovani che sono dunque accusati di scippo: si attende la convalida del fermo, dopo il quale i due rischiano di essere portati in comunità. Non si conoscono le generalità dei due giovanissimi calciatori della società granata. Al momento la società granata non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla questione. I due ragazzi si trovano in Questura a Salerno, in attesa che vengano verbalizzate le accuse contro di loro.

"L'episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti. Se confermato, si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire, e che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni". Queste le parole del presidente della Unione Sportiva Salernitana 1919, Danilo Iervolino, una volta appresa la notizia diffusa dalla stampa.