Ferma la Linea 1 della metro di Napoli da Piscinola a Garibaldi per malore di un passeggero Interrotta la circolazione della Linea 1 sulla tratta Piscinola-Dante per il malore di un passeggero.

A cura di Nico Falco

Interrotta questa mattina, 26 gennaio, la Metro Linea 1, sulla tratta da Piscinola a Garibaldi: a causare lo stop sarebbe stato un malore che avrebbe colto uno dei passeggeri a bordo. Per il momento la circolazione è ferma, i passeggeri dei treni in transito su quella tratta sono stati fatti scendere in stazione. Si stanno svolgendo in questi minuti le operazioni di soccorso, una volta ultimate il servizio dovrebbe riprendere regolarmente.