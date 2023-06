Ferito scappa dall’ambulanza con l’ago in vena: il 118 aveva chiamato la polizia Un giovane, coinvolto in un incidente stradale a Pozzuoli e apparentemente grave, è scappato quando ha saputo che sarebbero arrivate le forze dell’ordine.

A cura di Nico Falco

immagine di repertorio

Era disteso sulla barella spinale, in attesa di essere trasportato in ospedale in codice rosso per sospette fratture e forse anche una emorragia interna, ma è bastata una parola per farlo riprendere immediatamente: si è rialzato, è uscito dall'ambulanza e, ancora con l'ago in vena, ha sollevato la motocicletta, ci è saltato sopra ed è scappato. É successo nel primo pomeriggio di oggi a Pozzuoli, in provincia di Napoli, lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate.

Un miracolo, se non fosse che a scatenare la guarigione pare sia stata proprio la consapevolezza che di lì a poco sarebbe arrivata la Polizia Municipale, avvisata come da prassi quando ci sono dei feriti gravi in un incidente stradale. L'insolito fuori programma è andato in scena in via Campana, all'altezza dell'uscita della Tangenziale, in direzione Quarto. I sanitari del 118 erano stati allertati per un incidente tra un'automobile e un pedone. Arrivati sul posto, però, hanno trovato una motocicletta a terra e, accanto, un giovane che urlava per la sofferenza.

Lamentava dolori atroci agli arti e all'addome. Situazione, insomma, da codice rosso per sospetto politrauma, e con pericolo di vita per il paziente. L'equipaggio ha quindi caricato il ragazzo sulla barella spinale, quella che si usa per tenere ferme le vittime di incidenti stradali, e, vista la gravità, ha allertato la Polizia Municipale. Non appena il giovane ha saputo che i caschi bianchi erano in arrivo è balzato fuori e, come se non avesse più alcun dolore, ha inforcato la moto ed è schizzato via. Inutili i tentativi di bloccarlo nell'immediato; a quanto apprende Fanpage.it, il giovane sarebbe stato rintracciato in serata presso un Pronto Soccorso. Al vaglio delle forze dell'ordine i motivi della fuga.