Ferito in un agguato alle Salicelle di Afragola, muore dopo un giorno di agonia in ospedale È morto in ospedale Ferdinando Tagliaferri, il 47enne ferito da 4 colpi di pistola in un agguato la notte del 3 febbraio ad Afragola (Napoli).

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È morto nell'ospedale Cardarelli Ferdinando Tagliaferri, il 47enne rimasto gravemente ferito in un agguato di matrice camorristica due notti fa tra le palazzine popolari del rione Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli; contro di lui erano stati esplosi quattro colpi d'arma da fuoco, da distanza ravvicinata, tutti andati a segno. Pregiudicato per rapina, Tagliaferri era ritenuto coinvolto nel traffico di sigarette di contrabbando.

Il 47enne, questa la ricostruzione, era stato raggiunto dai killer davanti alla sua abitazione, all'isolato 25 del rione Salicelle, intorno alle 4 del 3 febbraio. Non è chiaro se sia stato attirato in trappola o se lo stessero aspettando. Quando, poco dopo, sono arrivati sul posto gli agenti del commissariato di Afragola, era riverso a terra, ferito alla schiena e privo di sensi; avrebbe tentato la fuga e sarebbe stato colpito alle spalle. Accanto a lui sono stati recuperati quattro bossoli di diverso calibro: a sparare sono state almeno due pistole. L'uomo è stato caricato in un'ambulanza del 118 e trasportato al Cardarelli, dove è arrivato in condizioni gravissime. I successivi esami medici hanno appurato che era stato colpiti da quattro proiettili, due dei quali avevano raggiunto organi vitali.

Durante il ricovero non ha mai ripreso conoscenza, le sue condizioni di sono aggravate fino al decesso, avvenuto questa mattina. Le indagini, affidate alla Polizia di Stato, puntano alle fibrillazioni criminali che si sono registrate negli ultimi tempi tra Afragola e Caivano e che hanno portato al ferimento di Salvatore Caccavale la notte di San Silvestro e di Luca Auriello il 10 gennaio, entrambi colpiti alle gambe.