Ferito da una pallottola a Capodanno a Napoli, le condizioni del turista saudita

La prognosi resta per il momento ancora riservata, ma i medici hanno escluso il pericolo di vita: sono stabili le condizioni del turista saudita 29enne che, nella notte di Capodanno, è stato ferito da un proiettile vagante tra le strade di Napoli ed è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Cardarelli" con un foro di proiettile al torace e una lesione a un polmone.

Il giovane, proveniente dall'Arabia Saudita, è stato ferito mentre si trovava con amici in strada in zona San Carlo All'Arena. È stato portato d'urgenza al Pronto Soccorso del "San Giovanni Bosco" e da lì trasferito al "Cardarelli", i medici hanno rilevato una ferita alla spalla, la perforazione di un polmone e la frattura di una costola. Le circostanze del ferimento non sono ancora del tutto chiare, sull'accaduto indaga la Polizia di Stato; sarebbe stato centrato da una pallottola vagante, forse esplosa durante i festeggiamenti per il Capodanno.

Attualmente il 29enne si trova nel Trauma Center dell'ospedale collinare; non è stato necessario sottoporlo ad un intervento chirurgico in quanto la ferita presentava foro di entrata e di uscita. Visto il tipo di ferita i medici hanno deciso di non sciogliere ancora la prognosi e le sue condizioni di salute vengono costantemente monitorate, con particolare attenzione alla lesione al polmone, ma il pericolo di vita sarebbe ormai stato scongiurato.

Nella stessa notte è stata colpita da un proiettile anche una ragazza napoletana di 23 anni; la giovane, accompagnata al Pronto Soccorso dell' "Ospedale del Mare" di Ponticelli, è stata medicata per una ferita di striscio ad un braccio e dimessa dopo le cure del caso con prognosi di dieci giorni.