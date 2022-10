Ferito a coltellate in faccia, pugnalato anche il cane che aveva al guinzaglio, l’aggressione in via Foria Uomo già noto alle forze dell’ordine ferito al volto con una pugnalata. Accoltellato anche il cane che portava al guinzaglio.

A cura di Redazione Napoli

È ancora tutta da chiarire la circostanza che ha portato ad una violenta aggressione avvenuta nella zona di via Foria, centralissima arteria di Napoli, dove ieri sera un 41enne napoletano già noto alle forze dell'ordine, è stato accolto al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini perché ferito.

Su posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo una ricostruzione sommaria, «ancora da verificare» spiegano i militari, l’uomo sarebbe stato colpito al volto con un coltello, forse da uno sconosciuto. Ferito anche il cane che portava al guinzaglio. Sono 20 i giorni di prognosi prescritti all'uomo dai medici del pronto soccorso. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia stella per chiarire dinamica e rintracciare la mano che ha inferto il colpo.