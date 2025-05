video suggerito

Ferito a colpi di pistola, soccorso all'ospedale Cardarelli. Il racconto: "Passeggiavo e mi hanno sparato" Il fatto avvenuto in via Sant'Ignazio di Loyola. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'evento.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Ha dichiarato ai soccorritori che passeggiava lungo via Sant'Ignazio di Loyola, lunghissima arteria (circa 2 chilometri e mezzo) che dal Vomero, zona via Iannelli, costeggia tutto il parco urbano dei Camaldoli fino ad arrivare all'hinterland Nord, e proprio lì, un 21enne di Marano di Napoli ha detto di essere stato ferito da un colpo d'arma da fuoco ad un piede.

Il fatto è avvenuto questa notte e ad intervenire sono stati i carabinieri della compagnia Vomero, arrivati al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli dopo la segnalazione di persona «attinta da colpo d’arma da fuoco». Da una prima sommaria ricostruzione basata sulla testimonianza dell'uomo – che è tutta ovviamente da verificare – le cose si sarebbero svolte così: il 21enne mentre stava passeggiando a via Sant'Ignazio di Loyola sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti in sella a uno scooter che, senza alcun apparente motivo, lo avrebbero ferito all'arto. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dell'evento