video suggerito

Ferito a colpi di pistola in pieno giorno a Napoli: 18enne in ospedale Il 18enne è stato ferito a una gamba mentre si trovava a Ponticelli, periferie orientale di Napoli. Portato in ospedale, il giovane non ha riportato gravi conseguenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mattinata di sangue, quella odierna, lunedì 5 agosto, a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli: un ragazzo di 18 anni è stato ferito a colpi di pistola in pieno giorno. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 18enne – già noto alle forze dell'ordine – stava camminando in via Malibran quando, all'improvviso, uno sconosciuto lo avrebbe avvicinato e avrebbe sparato nella sua direzione, colpendolo alla gamba sinistra.

Il 18enne è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare, dove i sanitari gli hanno riscontrato una ferita d'arma da fuoco giudicata guaribile in 10 giorni; pertanto, viste le sue condizioni, giudicate non gravi, il giovane è stato dimesso. Nel nosocomio partenopeo sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e quelli della compagnia di Poggioreale, che hanno raccolto la testimonianza del 18enne e hanno avviato le indagini per stabilire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto questa mattina, per individuare il responsabile del ferimento del giovane e le motivazioni.