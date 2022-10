Ferito a colpi di pistola a Eboli, Mario Solimeno muore a 29 anni dopo un mese in ospedale L’uomo era stato ferito durante una sparatoria a Eboli, nel Salernitano, lo scorso 29 settembre: nelle scorse ore, il 29enne è morto all’ospedale Cto di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta Mario Solimeno, l'uomo di 29 anni ferito circa un mese fa in una sparatoria a Eboli, nella provincia di Salerno: nelle scorse ore, il 29enne è morto all'ospedale Cto di Napoli, dove era stato ricoverato. Tantissimi i messaggi che, quando si è diffusa la notizia della sua morte, sono apparsi sui social network: amici e conoscenti esprimono il cordoglio per la morte di Mario, che lascia moglie e figli piccoli. "Sentite condoglianze alla Famiglia Solimeno.. Mario non meritavi di morire.. eri un padre di famiglia e amavi la tua famiglia.. ho tantissimi ricordi belli di te quando eravamo più ragazzini.. Ora veglia sulla tua famiglia e dagli tanta forza soprattutto ora" recita, ad esempio, uno dei tanti messaggi dedicati al giovane artigiano del Salernitano.

Mario Solimeno ferito in una sparatoria mentre era in auto

Non è ancora molto chiara la vicenda che ha portato alla morte il 29enne. Mario Solimeno, lo scorso 29 settembre, si trovava in automobile insieme al fratello al Rione Pescara a Eboli, quando degli sconosciuti si erano avvicinato alla vettura e avevano esploso colpi di pistola contro il 29enne: un proiettile aveva colpito Mario al collo, danneggiando anche alcune vertebre. Le condizioni di salute del 29enne sono apparse subito molto gravi, tanto che il giovane venne trasferito all'ospedale Cto di Napoli, dove purtroppo è deceduto.