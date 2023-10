Ferita con due coltellate davanti una discoteca di Coroglio, 23enne in ospedale Ferita da due coltellate una ragazza di 23 anni a Coroglio, davanti una nota discoteca. La giovane si è presentata in ospedale con ferite ad addome e sotto l’ombelico. La sua versione al vaglio degli inquirenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una ragazza di 23 anni è stata ferita da due coltellate all'esterno di una discoteca di Coroglio, nel quartiere napoletano di Bagnoli: lo ha spiegato la giovane stessa, presentatasi in ospedale per le cure del caso. Indagini in corso da parte della polizia, che stanno anche vagliando la sua versione. Come Fanpage.it ha avuto modo di verificare contattando fonti investigative, la giovane si è presentata con mezzi propri al pronto soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli con due ferite da armi da taglio: una all'addome ed una sotto l'ombelico. La giovane ha spiegato ai poliziotti del commissariato di Bagnoli di essere stata colpita da uno sconosciuto e senza motivo davanti ad una nota discoteca di Coroglio, uno dei quartieri più frequentati dalla movida partenopea.

La ragazza, medicata dal personale del nosocomio partenopeo, se la caverà con dieci giorni di prognosi: le ferite all'addome e sotto l'ombelico, infatti, sarebbero solo superficiali. Il racconto della 23enne è attualmente al vaglio da parte del personale di polizia. Si cercano riscontri sia di eventuali presenti all'accaduto, sia attraverso le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di qualcuno che conosceva la ragazza (e dunque i motivi che avrebbero spinto a colpirla), sebbene la giovane abbia detto di non conoscere la persona che ha sferrato i fendenti, oppure se possa essersi trattato di un evento legato a micro-criminalità (una tentata rapina), oppure se invece ci sia stato un episodio riguardante altri giovani e durante il quale la giovane sia stata invece colpita per errore, forse nella "frenesia" del momento. Nessuna ipotesi è attualmente esclusa dagli inquirenti, che indagano in tutte le direzioni.