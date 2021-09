Federica Pellegrini a Napoli, pizza con dedica da Gino Sorbillo La nuotatrice italiana più famosa, che si trova a Napoli per l’International Swimming League, si è concessa una pizza dal noto mastro pizzaiuolo Gino Sorbillo, nel locale sito sul Lungomare partenopeo: è stato lo stesso Sorbillo a pubblicare su Instagram una foto che lo ritrae insieme alla Pellegrini e a una pizza a lei dedicata.

A cura di Valerio Papadia

Da qualche anno, ai personaggi molto famosi in visita a Napoli, si è soliti fare due omaggi. Il primo, forse in voga da più tempo, è quello di dedicargli una statuina del presepe, realizzata da uno dei mastri artigiani di San Gregorio Armeno; il secondo, più recente, consiste nel ricevere una pizza dedicata da Gino Sorbillo. Il secondo di questi omaggi è toccato – ultimo personaggio in ordine di tempo – anche alla "Divina", la famosissima nuotatrice Federica Pellegrini, a Napoli per partecipare all'International Swimming League: è stato proprio il noto pizzaiuolo partenopeo a pubblicare sulla sua pagina Instagram una foto in compagnia della nuotatrice, all'esterno del locale sito sul Lungomare di Napoli. Sorbillo e la Pellegrini, sorridenti, mostrano la pizza che lui le ha dedicato, una margherita sulla quale campeggia la scritta "Federica" realizzata con la mozzarella. "Stasera qui da Sorbillo una semplice pizza con dedica alla campionessa Federica Pellegrini" ha scritto il pizzaiolo.

Come detto, Federica Pellegrini si trova a Napoli, dopo aver preso parte alle Olimpiadi di Tokyo, per partecipare all'International Swimming League, competizione che si svolge alla Piscina Scandone di Fuorigrotta dal 26 agosto al 30 settembre. Si tratta, molto probabilmente – salvo sorprese dell'ultimo momento – dell'ultima competizione a cui prende parte la Pellegrini, oro olimpico a Pechino nel 2008 e argento a Londra nel 2012 nei 200 metri stile libero, prima del ritiro.