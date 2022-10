Febbre West Nile, cavalli e polli positivi nel Casertano: il virus può colpire anche l’uomo La presenza del virus, portato dalle zanzare, è stata riscontrata dai veterinari dell’Asl su alcuni cavalli e volatili a Castelvolturno, nella provincia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Alcuni animali positivi al virus West Nile, portato dalle zanzare, nel Casertano: la locale Asl, come ha fatto sapere in una nota, in un allevamento nel territorio di Castel Volturno ha infatti riscontrato la positività al virus di alcuni cavalli e volatili; il virus può colpire anche gli esseri umani. Come ha fatto sapere ancora l'Azienda sanitaria locale di Caserta nella nota, le indagini sono partite dopo la morte sospetta di un cavallo: l'autopsia ha confermato che l'equino era affetto dal virus West Nile.

"Al fine di adottare tutti i provvedimenti utili e necessari per la lotta alla malattia – si legge ancora nella nota – l'Asl di Caserta ha prontamente istituito una task force composta dai responsabile dell'area medica e veterinaria. Si è già proceduto a sottoporre a test tutti i cavalli e i polli dell'allevamento, a disporre la pulizia e disinfestazione del posto e si stanno mettendo a dimora le trappole per verificare il grado di infezione delle zanzare del luogo".

Verifiche anche sull'eventuale presenza del virus nel sangue donato

La note dell'Asl di Caserta si conclude così: "Anche il centro trasfusionale dell'Asl sta applicando le misure di controllo previste in tali casi, come la verifica dell'eventuale presenza del virus nel sangue donato. La task force valuterà il rischio raccogliendo gli elementi utili e adotterà i provvedimenti necessari al contenimento dell'infezione. Al fine della prevenzione della malattia, si consiglia l'uso di repellenti fino almeno all'arrivo della stagione invernale".