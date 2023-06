“Farò la tesina sui Carabinieri”, e il comandante va a sostenerlo all’esame di terza media Un 14enne di Cesa (Caserta) portato l’Arma dei Carabinieri come argomento all’esame di terza media; alla discussione era presente il comandante della stazione.

A cura di Nico Falco

Per l'esame di terza media aveva preparato una tesina sui carabinieri e, nel comunicare questa sua scelta al Comando Generale, aveva aggiunto che avrebbe gradito la presenza di un rappresentante durante la discussione. Richiesta subito esaudita: a sostenere Mario Francesco Russo nell'istituto "Francesco Bagno" di Cesa, in provincia di Caserta, c'era anche Mario Mauriello, comandante della stazione locale dei Carabinieri.

Il 14enne, classe 2009, è nipote della Medaglia d’Argento al Valore Militare alla memoria Semprevive Domenico cl. 1894, sottotenente del 37° Reggimento Fanteria del Regio Esercito, deceduto il 13.08.1916 in azione militare durante il primo conflitto mondiale (la medaglia gli fu concessa il 05.09.1917 con decreto n. 29378 del Ministero della Guerra).

Mario Francesco aveva contattato lo scorso 17 giugno l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Carabinieri con una email, nella quale aveva spiegato il motivo della sua decisione: intendeva raccontare la storia dell'Arma, dalle regie patenti del 1814 ai tempi moderni, e quelle degli eroi che ne hanno fatto parte e che hanno rappresentato per lui un esempio. E voleva farlo come si richiede a chi prepara una tesina: argomento centrale come fulcro, collegamenti alle varie materie d'esame come biologia, scienze, italiano.

Leggi anche La sindaca sposa il suo vice. Che lascia il posto in Comune nel Casertano

La discussione si è svolta il 22 giugno dalle 12.40 e ha raccolto il plauso della commissione esaminatrice. Stamattina il ragazzo ha di nuovo incontrato il comandante Mauriello e gli ha donato la tesina, intitolata "L'Arma dei Carabinieri: una storia tutta italiana"; nell'occasione gli sono stati consegnati alcuni gadget istituzionali.