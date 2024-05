video suggerito

Fanno esplodere il bancomat e seminano chiodi a tre punte in strada, ma il furto fallisce La vicenda a Salerno: il colpo fallisce per l'arrivo della polizia. Poco distante portata via anche la cassaforte di un negozio: ipotesi stessa banda.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno seminato chiodi a tre punti in strada e poi fatto esplodere uno sportello bancomat, per poi arraffare quante più banconote possibili: ma sono stati intercettati dalla polizia e sono dovuti scappare, lasciando anche le borse con i soldi per agevolarsi la fuga. Questa la breve cronaca di un tentato furto alla filiale della banca Unicredit di via Wagner 60 a Salerno avvenuto questa mattina alle primissime luci dell'alba. Tanti i danni arrecati ma furto che è praticamente fallito: si cercano ora due persone, salvo eventuali complici, che sono stati messi in fuga dall'arrivo della polizia.

Tutto è avvenuto attorno alle 4 di questa mattina, nei pressi del Parco Arbostella, in via Wagner, periferia meridionale di Salerno, a due passi dalla rotonda che immette sulla tangenziale. Secondo quanto ricostruito finora dalla Questura, alcuni chiodi triangolari erano stati buttati nella rotatoria all'ingresso di via Wagner, probabilmente per evitare inseguimenti da parte della polizia. Poi è stato fatto brillare un bancomat con un'implosione interna, sradicandolo così verso l'esterno e facendo venire giù tutta la controsoffittatura. A quel punto, i due con volto travisato, incappucciati e vestiti di nero, hanno iniziato ad arraffare le banconote ma dopo pochi istanti si sono visti arrivare incontro una pattuglia, che li ha messi in fuga. I due hanno abbandonato anche le borse con i soldi dopo pochi metri per accelerare la propria fuga.

Poco distante, su via San Leonardo e ad un orario pressoché simile, alcuni ignoti hanno portato via la cassaforte del Bricofer dopo averne forzato la saracinesca all'ingresso. Non è escluso che i due fatti possano essere collegati. La Questura di Salerno, che sta indagando su entrambe le vicende, al momento non escludono alcuna pista.