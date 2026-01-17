Fan in delirio per il firmacopie di Geolier: “È unico”. Rapper scortato dalla polizia, firma autografi fino a notte

L’ingresso di Geolier al MaxiMall di Pompei, scortato dalla polizia.

Un'accoglienza degna di una rockstar di altri tempi per Geolier, che conferma il legame profondo tra il cantante partenopeo e i suoi fan di tutte le età, dai bambini agli anziani. Una due giorni di firmacopie nella quale i fan hanno potuto incontrare il loro idolo e fargli firmare il nuovo album "Tutto è possibile", che visti i numeri si prepara già a scalare le classifiche italiane e mondiali. Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, non si è risparmiato, abbracciando e scattando foto con ognuno dei mille fan presenti alla prima giornata (ne sono attesi altrettanti nella seconda), un tour de force di 48 ore che i fan aspettavano da anni: "Aspettavo da anni questo momento – spiega una fan, tra le prime a salire sul palco dove Geolier firmava le copie – lui è tutto per me, mi ha firmato anche la mano, non la laverò mai più". L'evento si è concluso alle due del mattino.

Mille firme al giorno sugli album

La giornata si è conclusa senza disordini o incidenti, nonostante l'enorme affluenza (oltre il migliaio di fan "tesserati" erano presenti centinaia di altri fan e ammiratori), grazie anche all'imponente dispositivo di forze dell'ordine. Presenti, infatti, oltre alla sicurezza privata del centro commerciale Maximall di Pompei, anche una nutrita presenza di carabinieri, polizia e guardia di finanza, oltre ai sanitari con le ambulanze parcheggiate all'ingresso del centro, che già di per sé conta ogni giorno migliaia di visitatori.

I fan della prima ora: "Siamo cresciuti con lui"

"Doveva vincere lui il Festival di Sanremo, non Angelina Mango – spiega una tra le persone più anziane che abbiamo intervistato – fosse stato del Nord, avrebbe vinto". La presenza di fan di ogni età dà l'idea dell'impatto intergenerazionale che l'artista è stato capace di creare all'interno di una comunità che lo ha sostenuto fin dagli esordi e che continua ad accompagnarlo nella sua carriera artistica, così come Geolier, le sue canzoni e i suoi testi, accompagnano migliaia di ragazzi nella loro crescita: "Sono cresciuto coi suoi testi – spiega un giovane fan – ha accompagnato sia la mia crescita individuale come persona, sia la mia crescita artistica perché è stato per me di grande ispirazione e mi ha spinto a cominciare a scrivere".