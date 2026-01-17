napoli
Video thumbnail

Fan in delirio per il firmacopie di Geolier: “È unico”. Rapper scortato dalla polizia, firma autografi fino a notte

Migliaia di fan hanno affollato il centro commerciale Maximall di Pompei per il firmacopie di Geolier in occasione del suo nuovo album “Tutto è possibile”
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Peppe Pace
25 CONDIVISIONI
L’ingresso di Geolier al MaxiMall di Pompei, scortato dalla polizia.
L’ingresso di Geolier al MaxiMall di Pompei, scortato dalla polizia.

Un'accoglienza degna di una rockstar di altri tempi per Geolier, che conferma il legame profondo tra il cantante partenopeo e i suoi fan di tutte le età, dai bambini agli anziani. Una due giorni di firmacopie nella quale i fan hanno potuto incontrare il loro idolo e fargli firmare il nuovo album "Tutto è possibile", che visti i numeri si prepara già a scalare le classifiche italiane e mondiali. Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, non si è risparmiato, abbracciando e scattando foto con ognuno dei mille fan presenti alla prima giornata (ne sono attesi altrettanti nella seconda), un tour de force di 48 ore che i fan aspettavano da anni: "Aspettavo da anni questo momento – spiega una fan, tra le prime a salire sul palco dove Geolier firmava le copie – lui è tutto per me, mi ha firmato anche la mano, non la laverò mai più". L'evento si è concluso alle due del mattino.

Mille firme al giorno sugli album

La giornata si è conclusa senza disordini o incidenti, nonostante l'enorme affluenza (oltre il migliaio di fan "tesserati" erano presenti centinaia di altri fan e ammiratori), grazie anche all'imponente dispositivo di forze dell'ordine. Presenti, infatti, oltre alla sicurezza privata del centro commerciale Maximall di Pompei, anche una nutrita presenza di carabinieri, polizia e guardia di finanza, oltre ai sanitari con le ambulanze parcheggiate all'ingresso del centro, che già di per sé conta ogni giorno migliaia di visitatori.

I fan della prima ora: "Siamo cresciuti con lui"

"Doveva vincere lui il Festival di Sanremo, non Angelina Mango – spiega una tra le persone più anziane che abbiamo intervistato – fosse stato del Nord, avrebbe vinto". La presenza di fan di ogni età dà l'idea dell'impatto intergenerazionale che l'artista è stato capace di creare all'interno di una comunità che lo ha sostenuto fin dagli esordi e che continua ad accompagnarlo nella sua carriera artistica, così come Geolier, le sue canzoni e i suoi testi, accompagnano migliaia di ragazzi nella loro crescita: "Sono cresciuto coi suoi testi – spiega un giovane fan – ha accompagnato sia la mia crescita individuale come persona, sia la mia crescita artistica perché è stato per me di grande ispirazione e mi ha spinto a cominciare a scrivere".

Attualità
Eventi e turismo
25 CONDIVISIONI
Immagine
Cippi di Sant'Antonio, anche quest'anno quintali di legna bruciati in strada per i falò
In 5 zone rosse di Napoli vigilanza rafforzata: da Coroglio a piazza Dante fino a Barra
Napoli, rider senza casco né assicurazione e corrono per consegnare prima: raffica di controlli e multe
A Napoli metal detector nelle scuole: il piano della Prefettura contro i coltelli in classe
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views