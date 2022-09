Falsa mozzarella di bufala campana Dop scoperta a Milano: sequestrati più di 50 chili La scoperta è stata effettuata dagli agenti vigilatori del Consorzio e dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare.

A cura di Valerio Papadia

Spacciava la sua mozzarella, fatta da un misto di latte vaccino e bufalino, per mozzarella di bufala campana Dop (Denominazione di origine protetta), utilizzando non soltanto la denominazione, ma anche il marchio del Consorzio di Tutela, naturalmente senza alcuna autorizzazione: nei guai un produttore caseario, con diversi punti vendita in Campania e Lombardia, al quale a Milano sono stati sequestrati oltre 50 chili di falsa mozzarella di bufala campana Dop. La scoperta è stata effettuata dagli agenti vigilatori del Consorzio di Tutela e dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Torino: oltre alle confezioni di falsa mozzarella, sono stati sequestrati anche vari alimenti scaduti, mentre al responsabile è stata comminata una multa di circa 20mila euro.

L'operazione degli agenti vigilatori e dei militari dell'Arma che ha portato alla scoperta della falsa mozzarella di bufala Dop e al successivo sequestro è stata applaudita anche da Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela: Questa operazione è il risultato dell'intensificazione dei controlli voluta dal Consorzio durante tutto il periodo estivo, che coincide con il momento di maggior consumo del prodotto e anche di maggiori rischi di violazioni". "Il brand della Bufala Campana fa gola a tanti – ha detto ancora Saccani – e la provenienza della mozzarella dalla Campania è per i consumatori sinonimo di autenticità, noi proteggiamo questa certezza da chi invece vuole approfittarne. Ringraziamo le forze dell'ordine e l'Icqrf per questo ennesimo esempio di collaborazione, nel solco di una intesa istituzionale ormai collaudata. L'operazione di Milano è stata condotta a tutela non solo dei consumatori, che non vanno ingannati, ma anche dei tantissimi produttori onesti. Noi continueremo a moltiplicare i nostri sforzi in tutta Italia".