video suggerito

“Facci assaggiare quella birra”, e lo pestano davanti al locale all’Arenella: fermati due minorenni Un 34enne è stato picchiato da due giovanissimi in piazza Muzii, apparentemente senza motivo; identificati e denunciati dai carabinieri due sedicenni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli si sarebbero avvicinati con un pretesto, quello di voler assaggiare la birra che stava bevendo. E poi, improvvisamente, giù calci e pugni, fino a lasciarlo a terra ferito. Pestaggio che a quanto pare non avrebbe nemmeno motivazione, quello avvenuto nella notte del 22 marzo nel quartiere Arenella, a Napoli; per quella vicenda sono stati fermati due giovani: hanno entrambi 16 anni, sono stati denunciati per lesioni personali in concorso.

L'aggressione è avvenuta in piena notte nei pressi di un locale di piazza Muzii, tra le principali del quartiere collinare di Napoli. La vittima è un cittadino di 34 anni originario della Russia e residente a Napoli, che era da solo e stava bevendo una birra. Due ragazzini lo avevano raggiunto, racconterà lui stesso ai carabinieri poco dopo, e gli avevano chiesto di assaggiare quella birra. Richiesta che probabilmente suona come il "che stai guardando?", tipico pretesto per provocare una risposta e, qualunque essa sia, cominciare a litigare.

In pochi istanti il 34enne si è ritrovato accerchiato e aggredito, preso a pugni e calci in strada. E, altrettanto velocemente, i due sono scappati dopo l'aggressione. Le indagini, affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo Vomero e della stazione Arenella, si sono concluse ieri: i due ragazzi sono stati identificati e denunciati per lesioni personali. E non sarebbero stati in grado di fornire spiegazioni sulle motivazioni del gesto.