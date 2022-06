Fabrizio De Andrè a Scampia: il nuovo murale di Jorit con il volto del cantautore L’opera rientra nella rassegna Maggio dei Monumenti e sarà inaugurata lunedì 6 giugno, alla presenza del sindaco Manfredi e di Dori Ghezzi, vedova di De Andrè.

A cura di Valerio Papadia

Il murale di Jorit dedicato a De Andrè (Foto: Instagram/tri_sha)

Tra le poesie che Fabrizio De Andrè ha regalato al mondo, ce n'è una nella quale il cantautore genovese si cimenta con la lingua napoletana: nella canzone Don Raffaè, Faber fa parlare il suo Pasquale Cafiero, "brigadiere a Poggioreale dal '53", in dialetto napoletano appunto. Non stupisce, dunque, che il volto di De Andrè, nella sua caratteristica posa pensierosa e malinconica, campeggi su un muro di Scampia, periferia settentrionale di Napoli: il cantautore genovese è infatti il soggetto del nuovo murale del famoso street artist Jorit. L'opera, che rientra nelle iniziative che fanno parte del Maggio dei Monumenti, è stata dipinta sul muro di un edificio in via Arturo Labriola: come spesso accade per Jorit, prima che iniziasse a disegnare l'opera vera e propria, sul muro lo street artist ha scritto alcune frasi celebri della personalità raffigurata, in questo caso alcuni versi della "Canzone del Maggio".

Il murale sarà presentato lunedì 6 giugno da Dori Ghezzi

Il murale di Jorit con il volto di Fabrizio De Andrè, che qualche residente o qualche utente sul web hanno già visto – lo stesso Jorit ha pubblicato alcune foto sui social – sarà presentato ufficialmente lunedì 6 maggio, alle ore 11.30. Per l'occasione, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sarà presente anche la cantante Dori Ghezzi, vedova di Fabrizio De Andrè, al quale è stata legata dagli anni Settanta fino alla morte del cantautore genovese, avvenuta l'11 gennaio del 1999.