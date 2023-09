Fa togliere i paletti abusivi ai Quartieri Spagnoli ma il lavoro non gli piace e accoltella il manovale Un uomo è stato ferito in una macelleria dei Quartieri Spagnoli; arrestato un venditore ambulante di 19 anni, è accusato di tentato omicidio.

A cura di Nico Falco

Aveva pagato un manovale per fargli rimuovere dei paletti abusivamente installati tra le strade dei Quartieri Spagnoli ma poi, non contento del lavoro svolto, ha litigato con l'uomo e durante una discussione lo ha ferito con un coltello da macellaio. È successo ieri in via Emanuele De Deo, a finire in manette Salvatore Forgione, 19enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, venditore ambulante nella zona conosciuta come "largo Maradona", dove si trovano numerose bancarelle che vendono gadget coi colori del Calcio Napoli e con le immagini del calciatore argentino

I poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato Montecalvario sono intervenuti nella mattinata nell'attività commerciale dove è avvenuto il ferimento a seguito della segnalazione di un uomo accoltellato; nella macelleria hanno trovato segni di colluttazione e numerose tracce di sangue. Nel corso delle indagini gli agenti sono risaliti al 19enne, che nel frattempo si era già allontanato, e hanno ricostruito quello che era accaduto poco prima.

È stato appurato che Forgione aveva pagato un uomo del posto, che saltuariamente lavora come manovale, per la rimozione di alcuni paletti abusivi. Evidentemente, però, non era rimasto soddisfatto del lavoro e da qui era nata la discussione, poi degenerata in aggressione.

Durante il litigio i due erano finiti nella macelleria dove il 19enne aveva afferrato un coltello e si era avventato sull'altro sferrando diversi fendenti prima di darsi alla fuga. Rintracciato dai poliziotti successivamente nella sua abitazione, a poche decine di metri dal luogo del ferimento, il giovane è stato arrestato per tentato omicidio.