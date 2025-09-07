Fa finta di accostare al posto di blocco, poi fugge: 28enne arrestato dopo un inseguimento a Qualiano

L’uomo, ai domiciliari con permesso di assentarsi, era in compagnia di un altro pregiudicato, circostanza vietata dalla legge; i carabinieri hanno pertanto arrestato il 28enne e denunciato un 26enne.

Immagine di repertorio

Ha finto di accostare dopo l'alt impostogli dai carabinieri, poi ha accelerato, dandosi alla fuga: un uomo di 28 anni, Davide Bevilacqua, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Qualiano, nella provincia di Napoli. I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania stavano percorrendo corso Campano quando hanno incrociato una Fiat Panda con a bordo tre uomini, intimando l'alt. L'uomo alla guida, il 28enne, ha finto di accostare, poi si è dato alla fuga: ne è nato un inseguimento con i militari per le strade di Qualiano, protrattosi per alcuni minuti, fino a quando il 28enne ha arrestato la marcia per far scendere uno degli altri due uomini a bordo.

Il 28enne era ai domiciliari e non poteva accompagnarsi ad altri pregiudicati

Così, i carabinieri hanno accertato che, alla guida della Panda, c'era Bevilacqua: il 28enne era sottoposto agli arresti domiciliari con permesso di assentarsi e, come prevede tale misura, non poteva essere in compagnia di un altro pregiudicato, come il 26enne che si trovava in auto con lui. Pertanto, al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il 26enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il medesimo reato; nessun provvedimento, invece, per il terzo uomo a bordo dell'auto, un 23enne incensurato.