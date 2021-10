Exit Poll elezioni Napoli 2021, quando arrivano e a che ora inizia lo spoglio Gli exit poll e gli instant poll sono ormai uno degli elementi imprescindibili delle Elezioni amministrative: consentono di capire, con un buon margine di accuratezza, chi vince e chi perde prima dell’inizio dello spoglio e la ‘danza’ delle proiezioni elettorali sui dati realmente scrutinati. A Napoli e nei molti comuni della Campania al voto, l’appuntamento è subito dopo le ore 15, a chiusura seggi.

A cura di Redazione Napoli

Gli exit poll sono ormai un elemento fondamentale dei giorni elettorali, in particolare di quel momento in cui, chiuse le urne, ci si attende subito un responso su chi vince o chi perde. E infatti servono proprio a questo, i "sondaggi istantanei" effettuati durante un'elezione, tra gli elettori, subito dopo l'espressione del voto, presso una serie di seggi elettorale campione.

A che ora arrivano gli exit poll per le elezioni a Napoli

A Napoli e negli oltre 140 comuni della Campania in cui si vota, i seggi sono aperti oggi, nel secondo e ultimo giorno per votare, fino alle ore 15 (le 3 del pomeriggio). Poi cosa succede? Gli istituti di sondaggio che li hanno predisposti, possono rendere noti, appena scoccato un secondo dopo le ore 15, gli instant poll e gli exit poll. Per quel che riguarda la Campania sicuramente gli exit poll e gli instant poll ci saranno per Napoli. È possibile che ve ne siano per Salerno, Benevento e Caserta. Dopo instant ed exit si passa alle operazioni di spoglio vero e proprio e iniziano ad essere rese note le proiezioni elettorali, ovvero risultati che si basano sui dati scrutinati.

La differenza tra instant poll ed exit poll

La differenza tra instant poll ed exit poll è molto semplice:i primi sono sondaggi condotti durante i giorni precedenti o durante le elezioni con interviste lampo ma senza alcun tipo di rapporto con il voto realmente espresso. Gli exit poll, sono invece sempre dei sondaggi ma hanno una caratteristica peculiare: sono realizzati coinvolgendo gli elettori che vengono intervistati nei seggi campione non appena questi hanno votato.

Quando inizia lo spoglio delle schede elettorali

Lo spoglio delle schede elettorali inizia subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e dei verbali. Tecnicamente si inizia dal voto per il sindaco, poi i consiglieri (sulla stessa scheda, la verde) e poi si passa ai voti per i candidati e i presidenti delle Municipalità cittadine. Storicamente lo spoglio elettorale a Napoli e più in generale in Campania si rallenta fortemente nel pomeriggio causa litigiosità fra rappresentanti di lista, scrutatori e presidenti di seggio che controllano le schede e le contestano con veemenza una ad una.