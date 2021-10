Elezioni a Napoli, gli orari dei seggi: fino a che ora si può votare oggi Secondo giorno per votare alle Comunali di Napoli: seggi aperti dalle 7 alle 15 di oggi lunedì 4 ottobre. Per votare servono tessera elettorale e documento di riconoscimento. Eventuale ballottaggio il 17-18 ottobre. Si vota anche per le dieci Municipalità partenopee, per le quali non è previsto ballottaggio ma solo turno unico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si vota anche oggi, lunedì 4 ottobre, per le elezioni comunali di Napoli: dalle 7 alle 15, i seggi resteranno aperti per consentire ai cittadini di votare per il rinnovo del consiglio comunale partenopeo e per scegliere il sindaco per i prossimi cinque anni. Dopo la giornata di ieri domenica 3 ottobre, quando i seggi sono rimasti aperti dalle 7 alle 15, ci sono dunque ancora otto ore per recarsi alle urne, sebbene il Comune di Napoli abbia invitato la cittadinanza a non attendere l'ultimo minuto per andare a votare, soprattutto a ridosso della chiusura dei seggi, anche per evitare affollamenti, caos e assembramenti all'interno dei seggi. Per votare è necessaria la scheda elettorale e un documento di identità, obbligatoria anche la mascherina ma non il green pass, ed è prevista anche la misurazione della temperatura.

In caso di ballottaggio, 2° turno tra 14 giorni

Se nessuno tra i sette candidati alla poltrona di Palazzo San Giacomo raggiungerà la maggioranza dei voti validi, si procederà con il secondo turno: date del ballottaggio che sono già state fissate per i giorni domenica 17 e lunedì 18 ottobre, con orari 7-23 domenica e 7-15 al lunedì. Al secondo turno la carica viene assegnata con la maggioranza semplice dei voti.

Si vota anche per le Municipalità

Oltre alla carica di sindaco di Napoli e al rinnovo del consiglio comunale, si vota anche per rinnovare i dieci "parlamentini" di Napoli, ovvero i rappresentanti politici nelle dieci Municipalità in cui è diviso il capoluogo partenopeo: si tratta complessivamente di dieci presidenti e trenta consiglieri per ognuna di esse. In questo caso, tuttavia, non è previsto ballottaggio in alcun caso: si vota con un turno unico, con un premio di maggioranza per la coalizione vincente ed uno sbarramento per le liste al 3% dei consensi.