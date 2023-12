Ex Jabil passati ad Orefice e licenziati, i sindacati chiedono aiuto alla Regione Campania I sindacati chiedono alla Regione Campania un intervento per gli ex Jabil di Marcianise assunti e poi licenziati dalla Orefice Generators: “L’impegno che fossero inseriti nella nuova azienda FIB non è stato ancora rispettato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

I sindacati chiedono l'aiuto della Regione Campania per 22 ex lavoratori della Jabil di Marcianise che vennero ricollocati nell'azienda Orefice Generators e dalla quale furono licenziati a loro volta: "Da settembre 2023 sono tutti senza alcun sostegno al reddito", spiegano in una nota congiunta Fim-Cisl, Fiom-Cgil ed Uilm-Uil, "l'impegno assunto dalle Istituzioni era che, questi lavoratori, fossero inseriti nella nuova azienda FIB di proprietà dell’ingegnere Civitillo, anche a seguito dei diversi progetti di reindustrializzazione dell’area di Carinaro/Teverola. Progetti nati e concretizzati a seguito degli accordi sottoscritti dal MISE/MIMIT, dalla Regione Campania e da FIM-FIOM-UILM", proseguono i sindacati.

Assunzione che però non sarebbe avvenuta: "Purtroppo dal 12 ottobre assistiamo a continui cambi di disponibilità/volontà dei vertici aziendali della FIB e al silenzio assordante (degli ultimi giorni) della Regione Campania che, dopo l’impegno iniziale per la possibile tutela dei Lavoratori licenziati da Orefice, non è ancora intervenuta in maniera incisiva e determinante per la ricerca di una conclusione positiva che tuteli i 22 Lavoratori e le loro famiglie", spiegano ancora i sindacati. Che chiedono un nuovo incontro: "Va restituita la dignità e giustizia a queste lavoratrici e lavoratori, vittime dell'azienda Orefice Generators che, dopo aver preso gli incentivi dalla Jabil Circuit Italia di Marcianise per la ricollocazione, li ha licenziati senza mantenere gli impegni assunti nelle sedi istituzionali nazionali e territoriali. Chiediamo alla Regione Campania", proseguono i sindacati, "di esercitare, senza tentennamenti, il proprio ruolo di tutela istituzionale e sociale".