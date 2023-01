Ex Cementir di Bagnoli, il sindaco ordina la messa in sicurezza: capannone pericoloso L’ordinanza del sindaco Mafredi dopo il distacco di lamiere per maltempo: “I dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l’incolumità pubblica”

A cura di Pierluigi Frattasi

L’ex area industriale di Bagnoli–Coroglio

Il Comune di Napoli ordina alla società Basi 15 srl, proprietaria dell'ex Cementir di Bagnoli, di mettere in sicurezza il grosso capannone nell'ex area industriale che si trova all'angolo tra via Pasquale Leonardi Cattolica e via Coroglio. Con ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi, infatti, Palazzo San Giacomo è intervenuto con un provvedimento a tutela della pubblica incolumità, dopo il distacco di alcune lamiere dal capannone che sono crollate sulla strada a causa del maltempo. L'episodio è avvenuto negli scorsi giorni e per fortuna non ha registrato feriti.

Alcune lamiere si erano staccate per il maltempo

A seguito del cedimento, il Comune ha effettuato un accertamento tecnico presso l’immobile in Via Coroglio, di fronte al civico 132, dal quale è risultato, il “dissesto ad una porzione di copertura in lamiera del capannone, in pessimo stato di conservazione, posto ad altezza incrocio con via Pasquale Leonardi Cattolica”.

“Agli atti del Servizio Sicurezza Abitativa – scrive il Comune nell'ordinanza – nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo relativo ai dissesti sopra indicati”.

E aggiunge:

“Allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e, pertanto, l’urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisionali di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni”.

Uno stralcio dell’ordinanza sindacale

L'Ordinanza sindacale

Per questi motivi, il sindaco ha disposto nell'ordinanza di:

a scopo cautelativo di non praticare e far praticare “ad horas” la corsia laterale per tutta la lunghezza del capannone, da civ. 300 al civ.381 di via Leonardi Cattolica, e per opere di verifica e messa in sicurezza del capannone posto ad incrocio con via Leonardi Cattolica, con le aree antistanti interessate dai dissesti, nonché i relativi accessi e le aree esposte a rischio mediante la sistemazione di idonei transennamenti per l’interdizione delle zone costituenti pericolo per l'incolumità delle persone oppure la manutenzione in stato di efficienza e/o la sostituzione delle delimitazioni provvisoriamente già installate dagli enti competenti;

E ancora: