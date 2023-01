Trasporto pubblico a Napoli

Maltempo, a Bagnoli le lamiere dell’ex Italsider si staccano e volano in strada: chiusa via Cattolica Il presidente della Municipalità Carmine Sangiovanni: “Sembra che le lamiere si siano staccate dall’ex Cementeria. Abbiamo avvertito gli uffici competenti”

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusa via Cattolica a Napoli per la caduta di alcune lamiere in strada a causa del maltempo. Il distatto sembrerebbe essere avvenuto dalla Cementeria dell'ex Italsider chiusa, ma sono ancora in corso approfondimenti. Non risultano feriti al momento. Sul posto sono subito arrivati gli operatori della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale. Al momento risulta chiusa la strada che da Cavalleggeri conduce a via Cattolica. Il cedimento è avvenuto attorno alle ore 13,30.

Sangiovanni: "Allertata l'ex Italsider"

"La strada – spiega Carmine Sangiovanni, presidente della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta, a Fanpage.it – è stata chiusa attorno alle ore 13,30 di oggi. Protezione civile e polizia municipale stanno facendo una verifica. Sembrerebbe che le lamiere provenissero dalla ex Cementeria oggi chiusa. Sono volate via per il vento. In via precauzionale è stata chiusa la strada. Abbiamo dato disposizioni di contattare i responsabili dell'area dell'ex cementeria per la messa in sicurezza. Ma sono in corso gli approfondimenti. Non risultano feriti al momento. Ho chiesto di effettuare tutti i passaggi agli uffici competenti, perché la strada è una importante arteria di collegamento e va riaperta al più presto".

Sulla vicenda sono intervenuti anche i consiglieri municipali Edvige Mariani, Daniela Ferraro e Gianluca Cavotti, che hanno comunicato:

