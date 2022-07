Evita un treno, ma viene investito da un altro convoglio: morto un uomo tra Napoli e Caserta La vittima, della quale non sono ancora state rese note le generalità, è morta mentre attraversava i binari tra Acerra e San Felice a Cancello, tra le province di Napoli e Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia sui binari nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 luglio: un uomo, del quale non sono ancora state rese note le generalità, è morto investito da un treno tra Acerra e San Felice a Cancello, tra le province di Napoli e Caserta. Secondo una prima ricostruzione l'uomo – l'unica cosa nota sul suo conto è che era di origini africane – stava attraversando i binari poco prima della stazione quando, per evitare un treno in corsa, è andato a finire sui binari di fianco ed è stato investito da un altro treno che procedeva nel senso di marcia opposto – da Napoli in direzione di Caserta: da quanto si apprende, per l'uomo non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica del tragico incidente: il cadavere è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Caserta per gli accertamenti del caso.

Il traffico ferroviario rallentato per diverse ore

Il tragico investimento dell'uomo ha causato notevoli disagi alla circolazione ferroviaria: a partire dalle ore 12.40, poco dopo l'incidente, il traffico sulla linea Napoli-Cassino è stato sospeso per consentire l'intervento dei soccorritori e i rilievi delle forze dell'ordine. Intorno alle ore 15 sono stati attivati autobus sostitutivi tra Napoli e Caserta. Soltanto intorno alle ore 16, oltre tre ore dopo l'incidente, dopo il via libera dell'Autorità Giudiziaria competente, la circolazione ferroviaria è stata ripristinata.