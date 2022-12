Evadono dal carcere di Nisida durante l’ora di basket, ripresi due giovani detenuti

Evasione lampo nel carcere minorile di Nisida dove due giovani detenuti si sono dati alla fuga, ieri pomeriggio, approfittando dell’ora d’aria nel campetto di basket. A denunciarlo i sindacati di Polizia Penitenziaria. La fuga però è durata circa tre ore. I due evasi, entrambi stranieri, sono stati infatti ripresi poco dopo dagli agenti penitenziari e dalla guardia di finanza che ha un presidio nei pressi del ponte.

L’evasione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta attorno alle ore 18,30, quando è scattato l'allarme dopo che il Personale di Polizia Penitenziaria in servizio ha notato l'assenza dei due ragazzi, fino a poco prima presenti al campo di basket dell'Istituto penale per minorenni durante la permanenza all'aria.

Sono scattate subito le ricerche, che hanno visto coinvolto tutto il personale in servizio e i militari della Guardia di Finanza presente alle pendici dell'isola. I due evasi sono stati individuati e catturati proprio nei pressi del comando della Guardia di Finanza, attorno alle 21,30 circa.

A segnalare il caso due detenuti dell'Istituto penitenziario minorile di Nisida i sindacati di Polizia Penitenziaria.

Per Orlando Scocca, Fp Cgil Campania per la Polizia penitenziaria,

denunciamo da mesi le difficoltà in cui si trova ad operare il personale di Polizia penitenziaria e la cattiva gestione della sicurezza. Quella di ieri è solo una delle ultime criticità avvenute in meno di due settimane: due incendi di camere di pernottamento con intossicazione di almeno dieci poliziotti penitenziari e, non più di un mese fa, una maxi rissa che ha visto coinvolta la totalità dei giovani reclusi.