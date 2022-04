Evade dai domiciliari per rubare computer nelle scuole, 21enne in manette ad Afragola Un 21enne di Afragola, già sottoposto ai domiciliari, è stato nuovamente arrestato: sarebbe evaso per andare a rubare in due scuole del Napoletano.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I carabinieri hanno arrestato un 21enne di Afragola (Napoli), già sottoposto agli arresti domiciliari, con l'accusa di avere rubato computer e strumentazione informatica all'interno di due scuole della provincia a nord di Napoli: le registrazioni delle videocamere hanno portato all'emissione dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri della stazione locale; sono in corso indagini col Dna per verificare l'eventuale suo coinvolgimento in altri episodi dello stesso tipo.

Il ragazzo, N. A., era stato arrestato lo scorso 17 marzo con l'accusa di avere saccheggiato ad una scuola ed era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nonostante la misura cautelare ancora in essere, però, secondo quanto risultato nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, avrebbe lasciato l'abitazione per andare a rubare in altri due istituti, uno ad Afragola e l'altro a Casoria, sempre in provincia di Napoli. Ad incastrarlo sono state le immagini della videosorveglianza, dalle quali i militari hanno ricavato, si legge nella nota firmata dal procuratore di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone, "inconfutabili elementi che conducevano all'identificazione del responsabile".

Al 21enne è stato inoltre contestato il reato di evasione dagli arresti domiciliari; per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. I militari stanno continuando le indagini su altri furti nelle scuole avvenuti nella stessa zona e nei quali potrebbe essere coinvolto N. A.; in questi casi, però, le strutture non erano provviste di videosorveglianza e saranno quindi svolte delle comparazioni, anche con l'esame del DNA, tra le tracce biologiche rinvenute nella scuola e quelle dell'arrestato.