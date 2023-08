Evade dai domiciliari e va dalla madre: nipote del boss Vigilia torna in carcere I carabinieri hanno arrestato per evasione Gaetano Vigilia, nipote del capoclan Alfredo ‘o Niro: ai domiciliari a Mariglianella, era tornato al Rione Traiano.

A cura di Nico Falco

Era sottoposto agli arresti domiciliari in provincia di Napoli ma i carabinieri se lo sono trovato davanti durante un controllo nell'abitazione della madre, al Rione Traiano: una visita che è valsa il carcere per Gaetano Vigilia, 24enne di Soccavo, già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo è il figlio di Antonio Vigilia, ritenuto ai vertici del gruppo di camorra del caseggiato popolare della periferia Est, e il nipote di Alfredo Vigilia, detto ‘o Niro, considerato capo incontrastato di quel clan che, secondo gli inquirenti, negli ultimi tempi avrebbe guadagnato terreno anche grazie all'alleanza coi Marsicano di Pianura.

Vigilia, secondo le prescrizioni, non avrebbe dovuto allontanarsi dall'abitazione di Mariglianella, che dal Rione Traiano dista una trentina di chilometri. Eppure stamattina, e nonostante non avesse alcuna autorizzazione, aveva lasciato quella casa ed era tornato a Soccavo, sul viale Traiano. I militari lo hanno riconosciuto subito e arrestato con l'accusa di evasione; il giovane, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere in attesa di giudizio.

Gaetano Vigilia era finito in manette nell'aprile 2022, sorpreso dai Falchi durante un'operazione antidroga in via Palazziello, roccaforte storica del clan. Era stato trovato in possesso di una pistola a tamburo calibro 38 con 5 cartucce, arma risultata rubata due anni prima, e un involucro con 0,35 grammi di cocaina; altra droga era stata trovata nel suo appartamento: più di 130 grammi di marijuana e circa 80 di hashish. In quella circostanza era stato arrestato per detenzione di arma comune da sparo con relativo munizionamento, ricettazione e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.