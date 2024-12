video suggerito

Evade dai domiciliari e mette i video su Tiktok, tra i follower ci sono i carabinieri Un 56enne di Lettere (Napoli), sottoposto ai domiciliari, è stato trasferito in carcere: si è reso responsabile di 6 evasioni, tutte documentate col cellulare e pubblicate su TikTok. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

C'è il video in cui esce di casa, quello in cui arriva in strada. E anche quello in cui tranquillamente si sposta in autobus. Scene di vita quotidiana, se non fosse per un particolare non di poco conto: a tenere il cellulare in mano è un 56enne che da quella casa non dovrebbe proprio uscire perché è sottoposto ai domiciliari. E sono stati proprio i video a incastrarlo: tra i follower c'erano anche i carabinieri.

Storia surreale che arriva da Lettere, in provincia di Napoli, e che vede protagonista un uomo che era finito agli arresti per reati di stupefacenti. Gli erano stati concessi i domiciliari, ovviamente col divieto di uscire di casa se non per urgenze documentate. Controllando i suoi profili social, però, i carabinieri non hanno potuto fare a meno di notare una serie di video girati col cellulare, con visuale in prima persona, che mostravano qualche passeggiata in strada, con tanto di musichetta di sottofondo. Unico interrogativo da sciogliere, se si trattava di filmati girati dal 56enne o se, al contrario, era soltanto una "sfida", o magari una provocazione da dare in pasto ai follower.

La risposta è arrivata con l'analisi della videosorveglianza: i carabinieri di Lettere, esaminando le registrazioni delle telecamere installate nei pressi dell'abitazione dell'uomo, hanno appurato che a reggere il cellulare era proprio lui. Comparando filmati e videocamere hanno documentato 6 evasioni. A seguito della comunicazione pervenuta dai militari l'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Napoli ha deciso di revocare i domiciliari: per il 56enne si sono aperte le porte del carcere.