Evade dai domiciliari e la sua auto prende fuoco: Salvatore Esposito muore dopo 10 giorni L'uomo, 38 anni, era rimasto ustionato sul 70% del corpo lo scorso 14 marzo, a Pomigliano d'Arco: l'auto sulla quale si trovava, dopo essere evaso dai domiciliari, aveva preso fuoco con lui a bordo.

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta Salvatore Esposito, il 38enne che era rimasto gravemente ustionato nell'incendio dell'auto sulla quale si trovava a bordo: dopo poco più di 10 giorni, l'uomo è morto in ospedale. Il 38enne era rimasto ferito lo scorso 14 marzo a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli: Esposito era evaso dagli arresti domiciliari, dove si trovava ristretto, ma l'automobile sulla quale si trovava è stata improvvisamente interessata da un incendio, che ha travolto anche il 38enne. Portato in ospedale, il 38enne era stato ricoverato in terapia intensiva con ustioni sul 70% del corpo, che oggi non gli hanno lasciato scampo.

L'auto sulla quale si trovava Salvatore Esposito era stata rubata

Nella notte dello scorso 14 marzo, i carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Nilde Iotti, a Pomigliano d'Arco, per l'incendio di un'automobile, scoprendo che la vettura era stata rubata il 10 marzo ad Afragola. Sul posto, i militari dell'Arma sono venuti a conoscenza che il 118 era intervenuto nell'abitazione di Salvatore Esposito, come detto ristretto ai domiciliari, scoprendo quanto era accaduto: il 38enne era evaso ed era rimasto gravemente ferito nell'incendio della vettura.