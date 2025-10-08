Evade dai domiciliari due volte in poche ore: 52enne prima arrestato e poi denunciato nel Casertano

L’uomo è stato sorpreso due volte in poche ore fuori casa, nonostante fosse ristretto ai domiciliari: il 52enne è stato così prima arrestato e poi denunciato.

È stato sorpreso due volte in poche ore fuori casa. Niente di strano, se non fosse che era detenuto agli arresti domiciliari. A Maddaloni, nella provincia di Caserta, un uomo di 52 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato prima arrestato e poi denunciato dai carabinieri per evasione.

La vicenda si è svolta questa notte. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Maddaloni, impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono imbattuti una prima volta nel 52enne mentre si trovava fuori casa senza alcuna autorizzazione, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare a cui era sottoposto; per questo motivo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per evasione.

Qualche ora più tardi, nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, l'uomo si è allontanato ancora una volta dalla sua abitazione, ed è stato nuovamente sorpreso per strada dai militari dell'Arma: in questa occasione, il 52enne è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, ancora una volta per il reato di evasione. Dopo le formalità del caso, pertanto, il 52enne è stato accompagnato davanti al giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per essere giudicato con rito direttissimo.