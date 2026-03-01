Euro 2032, Napoli a rischio beffa: sopralluogo Uefa a Salerno, decisione FIGC entro ottobre

La città di Napoli rischia la clamorosa beffa: l'esclusione dall'Europeo 2032 che si disputerà tra Italia e Turchia. Un'ipotesi che finora è sempre stata percepita più come possibilità remota che concreta, ma che dopo l'ultima visita della UEFA in Italia sembra quanto meno più realistica. Il Comitato Esecutivo della federazione europea dovrà ricevere entro ottobre di quest'anno le liste degli stadi scelti da Italia e Turchia: cinque a testa. Ed al momento, Napoli non c'è. A marzo, inoltre, la UEFA sarà di nuovo in Italia per altri sopralluoghi, e anche stavolta non a Napoli, bensì a Salerno.

"La FIGC, in stretto coordinamento con la UEFA, è a lavoro con tutte le città e le società coinvolte dalla candidatura, con le quali è stato congiuntamente predisposto un preciso cronoprogramma", si legge in una nota della federazione italiana. Che però non nomina mai Napoli. Firenze, Roma, Milano, Torino, Palermo, Cagliari, Genova, Torino, Salerno. Ma non il capoluogo campano, che dunque rischia una clamorosa esclusione. "Ringrazio la UEFA per la disponibilità e il confronto proficuo, siamo consapevoli del ritardo con cui l’Italia sia partita rispetto al resto d’Europa sul tema degli impianti sportivi, ma l’interesse e gli investimenti che si stanno susseguendo dopo l’assegnazione della candidatura, insieme alla collaborazione con i Ministeri coinvolti e con tutti gli enti locali, ci fanno ben sperare", ha spiegato il presidente Gravina, aggiungendo che "la FIGC vuole fortemente questo Europeo, vogliamo regalare all’Italia un altro grande evento per poter far vedere al mondo intero l’immagine più bella della nostra nazione". A Napoli però si continua a discutere: ristrutturare il Maradona, come vorrebbe fare il Comune, o uno stadio ex novo, come vorrebbe De Laurentiis? Il tema è ancora in discussione. Ed ottobre è alle porte. Con Napoli che ora teme davvero la beffa.