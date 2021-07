Euro 2020, videochiamata di De Luca con Insigne e Immobile: “Grazie per la vittoria” Lorenzo Insigne e Ciro Immobile in videochiamata con il presidente Vincenzo De Luca: assente Gigio Donnarumma, che era in viaggio. “Vi ringrazio e vi faccio i complimenti come campani, meridionali e napoletani, ci avete fatto divertire”. Poi l’appello dei due calciatori: “Vaccinatevi, e saremo tutti più sicuri”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una videochiamata di Vincenzo De Luca a Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, due dei tre calciatori napoletani campioni d'Europa con l'Italia (il terzo, Gigio Donnarumma, era in viaggio e non ha potuto partecipare): un siparietto che il presidente della regione ha utilizzato per salutare i due calciatori, andati in vacanza dopo la vittoria del campionato europeo e prima di raggiungere le rispettive squadre di club per preparare la nuova stagione.

"Davvero complimenti e grazie per averci fatto divertire e aver fatto onore alla nostra terra", ha commentato Vincenzo De Luca, "Ciao capitano, ciao Ciro: siamo felici di vedervi, avevo voglia di sentivi e farvi i complimenti come campani, meridionali e napoletani: ci avete fatto divertire. Con il cuore volevo ringraziarvi", ha continuato il presidente campano. Che poi ha scherzato: "Certo, vincere là (a Wembley, Londra, ndr), ci sono rimasti un po' male. Brutta l'immagine degli inglesi che tolgono la medaglia. Abbiamo dato anche una grande prova di stile".

Ma in diretta, Lorenzo Insigne ne ha approfittato per lanciare un messaggio: "Ragazzi, vaccinatevi: così siamo tutti più tranquilli e possiamo tornare alla vita di prima". Anche Ciro Immobile gli ha fatto eco: "Abbiamo fatto il vaccino e ovunque siamo andati ci siamo sentiti più sicuri, è giusto che lo facciano tutti". Sempre il centravanti di Torre Annunziata ha poi voluto ringraziare De Luca per l'idea della videochiamata: "Grazie presidente, per noi è un onore portare la nostra terra in giro per l'Europa e vincere addirittura è il massimo per noi". Unico assente Gigio Donnarumma, che non ha potuto collegarsi perché in viaggio ma al quale il presidente ha voluto comunque mandare un simbolico abbraccio.