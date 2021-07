Estate 2021 a Napoli: la mappa delle spiagge balneabili secondo l’ordinanza del Comune Sono 10 le spiagge di Napoli balneabili per la stagione 2021, dove si può fare il bagno dal 1 maggio al 30 settembre. Promosse con qualità eccellente delle acque 8 spiagge, mentre per due arenili (il litorale di via Caracciolo e piazza Nazario Sauro) la qualità è solo buona. Bocciata per inquinamento solo la spiaggia di Pietrarsa. Vietate per inquinamento, perché aree marine protette o perché zone portuali 10 spiagge, da Bagnoli a San Giovanni a Teduccio. La mappa 2021.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 10 le spiagge di Napoli balneabili per la stagione 2021, dove si potrà fare il bagno dal 1 maggio al 30 settembre prossimi. Promosse con qualità eccellente delle acque 8 spiagge, mentre per due arenili (il litorale di via Caracciolo e piazza Nazario Sauro) la qualità è solo buona. Vietate per inquinamento, perché aree marine protette o perché zone portuali 10 spiagge, da Bagnoli a San Giovanni a Teduccio. Bocciata per inquinamento la spiaggia di Pietrarsa.

La mappa del litorale di Napoli

Pronta la mappa delle spiagge balneabili a Napoli per la stagione balneare 2021. Il Comune di Napoli l'ha pubblicato con l'ordinanza numero 1 del 21 aprile. L'elenco è frutto del monitoraggio della qualità delle acque effettuato dall'Arpac, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania, come risulta dalla delibera regionale 119 del 2021, sulla base degli esiti analitici dei campionamenti effettuati nelle scorse stagioni balneari. Il 9 aprile il Servizio Tutela del Mare ha confermato per il 2021 i tratti di costa che già nel 2020 erano ritenuti permanentemente vietati alla balneazione per motivi diversi dall’inquinamento. Tra questi il Sin di Bagnoli-Coroglio “per rischio sanitario non accettabile per ingestione e contatto dermico” e “sostanze cancerogene”. Le aree su cui è ammessa la balneazione, ad ogni modo, potrebbero essere interdette nel caso di ulteriori rilievi di inquinamento da parte dell'Arpac.

Estate a Napoli, le spiagge balneabili nel 2021

Sono 8 le spiagge per le quali la qualità dell'acqua è eccellente:

Nisida

Trentaremi

Marechiaro

Puntanera

Capoposillipo

Posillipo

Donn'Anna

Via Partenope

Per due spiagge la qualità è buona:

Lungomare Caracciolo

piazza Nazario Sauro

Per una spiaggia è scarsa, ed è stata vietata la balneazione:

Pietrarsa

Acque permanentemente vietate

(Foci di fiumi, di torrenti e aree non risanabili, Aree portuali e Aree marino protette)

Porto-piazza Nazario Sauro

Zona Militare Nisida

Porto Bagnoli Colmata

Porto Mergellina

Area Marina Protetta della Gaiola

San Giovanni a Teduccio

Litorale di Bagnoli

Porto di Napoli

Tratti di costa interdetti alla balneazione per inquinamento ex O.S. 1304 del 02 agosto 2006: