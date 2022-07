Estate 2022, lo spettacolo dei delfini che nuotano nel Golfo di Napoli L’annuncio dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, in campo per tutelare la salute dei cetacei e salvarli dalle reti da pesca.

A cura di Pierluigi Frattasi

Video Mammamia Charter pubblicato sulla pagina Facebook dell’AMP di Punta Campanella

I delfini tornano a nuotare nel Golfo di Napoli anche quest'estate. Lo spettacolo viene ripreso nei video delle imbarcazioni che solcano i mari partenopei. L'Area Marina Protetta di Punta Campanella ha pubblicato il video di Mammamia Charter sulla sua pagina Facebook: "Lo spettacolo dei delfini nel golfo di Napoli – scrive – Il progetto Life Delfi prosegue con la nostra Area Marina Protetta che ha distribuito dissuasori sonori e nasse ai pescatori per evitare le pericolose interazioni tra delfini e reti da pesca".

I delfini nel Golfo di Napoli erano già stati avvistati il 21 febbraio scorso in occasione delle gare di vela che si tengono nello specchio di mare tra Nisida e Bagnoli. L'avvistamento in quel caso è avvenuto proprio durante le gare della cinquantesima edizione del Campionato Invernale di vela d'altura, organizzata dalla Lega Navale Italiana di Napoli e Pozzuoli, con in palio ben due trofei: quello Lega Navale Italia e quello di Serapide. Ma mentre le imbarcazioni si davano "battaglia" nel Golfo di Napoli, a seguirle c'erano diversi delfini che le hanno accompagnate quasi come da tradizione.

I delfini popolano da sempre il Golfo di Napoli. Non è difficile trovarli, soprattutto all'interno del cosiddetto "Regno di Nettuno", l'area marina protetta che comprende l'intero tratto di mare che circonda l'Arcipelago Flegreo, formato dalle isole di Ischia, Procida e Vivara. Qui è possibile trovare sia i delfini sia balenottere e capodogli, tipica fauna del Mar Tirreno meridionale. Avvistare i delfini che spesso accompagnano le imbarcazioni a mare è davvero uno spettacolo unico.