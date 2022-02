Nel golfo di Napoli tornano i delfini: avvistati durante le gare del campionato di vela I delfini tornano a nuotare nel Golfo di Napoli: sono stati avvistati ieri nelle acque tra Nisida e Bagnoli durante le gare del campionato italiano di vela.

I delfini nel Golfo di Napoli [Credit foto: Antonella Panella]

Tornano i delfini nel Golfo di Napoli: e lo fanno come spesso accade proprio nei primi mesi del nuovo anno solare, nonché in occasione delle gare di vela che si tengono nello specchio di mare tra Nisida e Bagnoli. L'avvistamento è avvenuto proprio durante le gare della cinquantesima edizione del Campionato Invernale di vela d'altura, organizzata dalla Lega Navale Italiana di Napoli e Pozzuoli, con in palio ben due trofei: quello Lega Navale Italia e quello di Serapide. Ma mentre le imbarcazioni si davano "battaglia" nel Golfo di Napoli, a seguirle c'erano diversi delfini che le hanno accompagnate quasi come da tradizione.

Sempre più spesso infatti, e sempre tra gennaio e febbraio, i delfini vengono avvistati nelle acque del Golfo di Napoli, quasi "a rimorchio" delle imbarcazioni. Ma anche in altri periodi dell'anno non è difficile trovarli, soprattutto all'interno del cosiddetto "Regno di Nettuno", l'area marina protetta che comprende l'intero tratto di mare che circonda l'Arcipelago Flegreo, formato dalle isole di Ischia, Procida e Vivara. Qui è possibile trovare sia i delfini sia balenottere e capodogli, tipica fauna del Mar Tirreno meridionale. Sotto il punto di vista sportivo, invece, al termine delle gare tenutesi ieri la classifica generale vede, quando manca un solo fine settimana di regate (sabato 5 e domenica 6 marzo), nella classe ORC il primo posto di Cosixty 8, davanti a Nientemale e Patricia. Negli Sportboat, invece, conduce la classifica Gaba con ampio margine su Jeko 3 e Artiglio; infine, nella categoria Grancrociera, ci sono nelle prime tre posizioni Chiara, Zen 2 e Libera.