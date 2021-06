Tornano i bus notturni a Napoli dal 1 luglio. Con l’arrivo dell’estate l’Anm cambia gli orari, per consentire anche ad autisti e macchinisti di andare in ferie. Ma rispetto ad oggi cambierà poco, anche perché i servizi di trasporto sono ridotti all’osso a causa del Coronavirus. Tra le novità, però, con l’avvento della stagione estiva torneranno anche i pullman notturni, con 4 linee al servizio soprattutto dei turisti e dei pendolari. Dal 21 giugno, infatti, la Campania dovrebbe passare in zona bianca e sarà abolito il coprifuoco alle 24. Molte persone quindi potranno trattenersi fino a notte per la movida.

Metro Linea 1 aperta dalle 6 alle 23,45

Gli orari della metropolitana Linea 1, invece, dovrebbero restare inalterati. Il programma per l’estate dell’Anm, infatti, prevede prima corsa alle 6 del mattino e chiusura delle stazioni alle 23,45. Anche le Funicolari Centrale, Montesanto e Chiaia dovrebbero proseguire con l’orario attuale. Mentre la Funicolare di Mergellina resterà chiusa, sostituita dalla navetta bus. Queste le prime indicazioni emerse nel corso della riunione con i sindacati sugli orari dei trasporti estivi tenutasi oggi.

Bus privati, chiesta la proroga di 3 mesi

Tra le altre novità, infine, c’è la scadenza il 30 giugno prossimo del Decreto per i servizi aggiuntivi espletati attualmente con i Bus Granturismo della Leoncino. L’Anm ha chiesto alla Regione Campania di poter fare una gara per prorogare di altri 3 mesi il servizio coperto dai bus privati, che dovrebbero essere impiegati sulle tratte a lunga percorrenza, come quelle che transitano per la Tangenziale di Napoli.