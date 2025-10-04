napoli
Esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano: 3 operai feriti, 2 sono gravi

Tre feriti, due in gravi condizioni di cui uno in pericolo di vita: bilancio pesante per l’esplosione all’interno di un’officina di autodemolizioni a Pomigliano.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Un'esplosione all'interno di un'officina di autodemolizioni ha causato tre feriti, due dei quali gravi, a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello Di Cisterna per le indagini e per i rilievi del caso. L'esplosione è avvenuta su via San Giusto, ma i motivi e le cause sono ancora tutte da accertare. Tre gli operai rimasti feriti: due di loro sono in gravi condizioni, uno dei quali in pericolo di vita. Si trovano entrambi all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il terzo operaio rimasto coinvolto nell'esplosione, è stato prima curato sul posto e poi portato all'Ospedale del Mare di Ponticelli.

(Articolo in aggiornamento)

Cronaca
