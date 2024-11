Esplosione in casa ad Avellino: donna ricoverata in ospedale

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'esplosione è avvenuta questa mattina in un appartamento ad Avellino. Lo scoppio ha devastato una casa al secondo piano di un palazzo in via Due Principati, nella periferia del capoluogo irpino, nel tratto che dal carcere porta a Bellizzi. Al momento della deflagrazione nell'appartamento c'era una donna di 71 anni, che è rimasta ferita. La donna è stata visitata sul posto dai sanitari del 118 intervenuti e poi in un secondo momento è stata trasportata presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta alle cure mediche del caso. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'abitazione.

Esplosione in casa ad Avellino, ipotesi fuga di gas

Ancora da chiarire cosa sia accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio sarebbe avvenuto attorno alle ore 7,30 di oggi, domenica 24 novembre 2024. La deflagrazione è avvenuta in una abitazione che dà sul retro del palazzo, non la facciata fronte strada, quindi, al secondo piano dell'edificio. Non è ancora chiara quale possa essere stata l'origine dello scoppio. Tra le ipotesi c'è quella probabilmente dovuta ad una fuga di gas. L'esplosione ha danneggiato gran parte dell'abitazione.

L'opera dei Vigili del Fuoco è valsa alla messa in sicurezza dell'abitazione eliminando il pericolo. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Capo Turno provinciale e dal Funzionario di guardia, e i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Avellino hanno effettuato i rilievi di propria competenza. La 71enne è stata subito soccorso e stabilizzata e quindi trasportata in ospedale per le cure mediche necessarie.

