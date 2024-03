Esplosione in casa a Sturno, 23enne con ferite e ustioni trasportato in ospedale con l’elicottero Sul posto i. carabinieri e i vigili del fuoco di Mirabella Eclano. Il 23enne ustionato e trasportato in ospedale con l’elicottero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Esplosione in casa a Sturno, in provincia di Avellino, ferito gravemente un giovane di 23anni che ha riportato diverse ustioni sul corpo. Il giovane è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato con l'eli-soccorso in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e Vigili del Fuoco.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola del gas. Ma solo ulteriori accertamenti potranno chiarire l'origine della deflagrazione, che, a quanto è stato accertato, è partita dall'interno dell'abitazione del 23enne. Quando sono arrivati sul posto, i pompieri si sono trovati di fronte ad una scena agghiacciante. L'interno dell'appartamento era stato completamente sventrato, con grossi danni alle suppellettili.