Esplosione a Fuorigrotta, attivati 7 generatori con i tir per l'emergenza elettricità Dopo l'esplosione della cabina elettrica di via Cinthia, E-Distribuzione ha attivato 7 Power Stations mobili e 9 gruppi elettrogeni per ripristinare l'energia nelle case.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attivate 7 Power Stations mobili a Fuorigrotta per concludere la ripresa del servizio elettrico dopo l'esplosione e l'incendio che ha devastato la cabina elettrica primaria di E-Distribuzione – la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione a Napoli – ieri in via Cinthia. L'ultimo tir dotato di generatori è stato attivato oggi pomeriggio in via D'Annunzio. Si aggiunge alle 6 power station già installate ieri. È in corso anche l'installazione di due gruppi elettrogeni di piccola taglia, rispetto ai 9 già installati.

Installate 7 power stations a Fuorigrotta dopo l'esplosione

Le operazioni per montare le power stations hanno richiesto tempo a causa delle condizioni del traffico e della necessità di dover spostare le auto parcheggiate nello spazio necessario all'installazione. Determinante è stato l'aiuto delle forze dell'ordine e della Municipalità. In questo modo, attorno alle ore 15,00 è stato possibile ripristinare l'erogazione energetica anche nelle 300 case che erano rimaste tagliate fuori questa mattina.

Ripristinata l'energia elettrica in quasi tutte le case

E-Distribuzione ha invitato comunque l'utenza a segnalare, tramite i canali ufficiali, eventuali disservizi che dovessero ancora verificarsi, che potrebbero impattare sulla rete di bassa tensione e non quella di media tensione interessata dal guasto di ieri. Tutte le operazioni portate avanti dai tecnici di E-Distribuzione per la ripresa del servizio elettrico sono cominciate subito dopo aver messo in sicurezza la rete per consentire ai Vigili del Fuoco di procedere allo spegnimento dell'incendio e sono proseguite per tutta la notte.

I tecnici hanno lavorato senza sosta per ovviare alla mancanza di un’infrastruttura importante per il sistema elettrico cittadino, come una cabina primaria. Questa infrastruttura è cruciale perché funge da nodo centrale per la distribuzione dell'energia elettrica, trasformando l'alta tensione in media e bassa tensione per renderla utilizzabile nelle abitazioni e nelle aziende. La task force di E-Distribuzione potrà ora dedicarsi alla riparazione definitiva dei guasti, che avverrà senza ulteriori interruzioni del servizio per i cittadini, e continuerà a monitorare lo stato della rete per assicurare la continuità del servizio a tutti i cittadini.

Il servizio elettrico nelle aree di Fuorigrotta, Agnano e Soccavo a Napoli è tornato alla normalità dopo l'incendio che ha danneggiato la cabina primaria. Dopo essersi dedicati alla messa in sicurezza della rete elettrica per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco, i tecnici hanno lavorato nella giornata di ieri per riattivare l’erogazione del servizio elettrico nelle zone interessate. I lavori sono proseguiti per tutta la notte e si sono conclusi nella tarda mattinata di oggi.

Dopo aver effettuato cambi di schema sulla rete, che hanno consentito di ripristinare l’80% circa degli utenti in tempi brevi, i tecnici dell’azienda elettrica hanno lavorato per riportare l’energia elettrica nelle zone dove non era possibile riattivare utilizzando altri tratti di rete funzionanti. Per questo motivo, sono stati installati sette generatori di grossa taglia e nove generatori più piccoli nelle zone con viabilità o spazio limitato. Determinante è stato l'aiuto delle forze dell'ordine e della Municipalità nella gestione della logistica, del traffico e nella liberazione degli spazi occupati dalle vetture.